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11 янв 2018

Subaru намекнет на новый WRX STI

Subaru намекнет на новый WRX STI
Автор фото: фирма-производитель

Когда в октябре прошлого года Subaru на автосалоне в Токио представила коцнепт Viziv Perfamoncae ни у кого не было сомнений в том, что так японцы демонстрируют возможный облик будущего нового поколения спортседана WRX. А на январское мотор-шоу в том же городе Subaru привезет доработанный концепт Viziv Perfomance STI.

Так как январское токийское мотор-шоу посвящено тюнингу, то премьера кажется вполне логичной, где еще если не здесь показать экстремальный вариант машины. Судя по единственному тизеру от осеннего концепта новый будет отличаться агрессивным аэродинамическим обвесом с красными акцентами и большим антикрылом сзади.

Технические характеристики машины неизвестны. руководитель проекта WRX Мамуро Ишии заявил, что Subaru работает над следующим поколением WRX. Оно будет электрифицированным, но ни о каком электромобили в чистом виде речь не идет. Ишии говорит о том, что это будет подзаряжаемый гибрид, но нельзя исключать и вероятности того, что японцы обойдутся малой кровью. То есть WRX получит «мягкую» гибридную силовую установку, в которой электромотор будет питать лишь стартер и второстепенных потребителей.

По словам Ишии WRX останется верным своей философии, сделавшей автомобиль культовым: мощность мотора не главное, основное, оточенная управляемость и симметричный полный привод.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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