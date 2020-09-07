Subaru рассказала о новинках для российского рынка

Японская компания Subaru привезет в следующем году в России как минимум две новинки. Ими станут обновленный кроссовер XV и вседорожный универсал Outback следующего поколения

Как сообщает портал Autonews, в первой половине 2021 г. в России появится обновленная версия кроссовера XV. Чем автомобиль будет отличаться от дорестайлинговой модели, пока неизвестно. В России на данный момент этот кроссовер предлагается с 2,0-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем. Мощность агрегата составляет 150 лошадиных сил. Также клиентам предлагается 1,6-литровый агрегат с отдачей 114 лошадиных сил.

В середине 2021 г. Subaru планирует привезти в Россию новое поколение вседорожного универсала Outback, который был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2019 года. Автомобиль построен на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Subaru Outback нового поколения комплектуется 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н•м крутящего момента. Кроме того, в моторную гамму вошел 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, выдающий 185 сил и 240 ньютон-метров. Оба мотора работают в паре с вариатором