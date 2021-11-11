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11 ноя 2021

Subaru Solterra представлен официально

Subaru Solterra представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Subaru провела онлайн-презентацию электрического кроссовера Solterra, который должен стать первым подобным автомобилем компании.

К сожалению, в машине нет ничего уникального, а все потому что она является клоном Toyota bZ4x, хотя говорить о копировании здесь несколько неправильно, так как машины разрабатывались одновременно - совместными усилиям команд двух автопроизводителей. Схожая ситуация была, когда разрабатывали Subaru BRZ и Toyota GT86.

Но вернемся к электрокару. Все технические компоненты здесь предоставлены Toyota. То есть у нас здесь используется платформа e-TNGA. Что касается силовой установки, то здесь возможны варианты. В случае с переднеприводным автомобилем под капотом располагается 204-сильный электрический двигатель. Если говорить о полноприводных машинах, то здесь двигателей будет два - совокупной мощностью в 210 лошадиных сил.

Вне зависимости от количества двигателей используется литий-ионная батарея емкостью 71,4 кВт*ч.  Запас хода — 500 км для переднеприводной версии и 460 км для полноприводной. Отметим, что Subaru Soltera, как и Toyota bZ4x носят статус глобальных моделей, так что в теории они могут добраться и до нашего рынка.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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