Subaru Solterra представлен официально

Subaru провела онлайн-презентацию электрического кроссовера Solterra, который должен стать первым подобным автомобилем компании.

К сожалению, в машине нет ничего уникального, а все потому что она является клоном Toyota bZ4x, хотя говорить о копировании здесь несколько неправильно, так как машины разрабатывались одновременно - совместными усилиям команд двух автопроизводителей. Схожая ситуация была, когда разрабатывали Subaru BRZ и Toyota GT86.

Но вернемся к электрокару. Все технические компоненты здесь предоставлены Toyota. То есть у нас здесь используется платформа e-TNGA. Что касается силовой установки, то здесь возможны варианты. В случае с переднеприводным автомобилем под капотом располагается 204-сильный электрический двигатель. Если говорить о полноприводных машинах, то здесь двигателей будет два - совокупной мощностью в 210 лошадиных сил.

Вне зависимости от количества двигателей используется литий-ионная батарея емкостью 71,4 кВт*ч. Запас хода — 500 км для переднеприводной версии и 460 км для полноприводной. Отметим, что Subaru Soltera, как и Toyota bZ4x носят статус глобальных моделей, так что в теории они могут добраться и до нашего рынка.