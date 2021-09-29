В Subaru анонсировали скорое появление модели Solterra

Компания Subaru опубликовала первый видеотизер своего будущего электрокара под названием Solterra

Знаете, видеоролик оказался очень полезным. Благодаря ему мы можем составить полное представление о внешности новинки. Мы видим, что машину оборудуют матричной оптикой бумерангоподобными задними фонарями, и сразу двумя компактными спойлерами. Что касается салона, то он будет выделяться центральной консолью с необычной формой и сенсорным управлением мультимедийной системы. Климатическая установка также управляется сенсорами.

Что касается технической стороны, то вся начинка будет позаимствована у концепта Toyota bZ4X, так как оба автомобиля разрабатываются двумя концернами совместно. К сожалению, точной информации о ТТХ никто не предоставляет.