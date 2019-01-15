Новое поколение Suzuki Jimny - Уникум

Новый Suzuki Jimny вобрал в себя комплекс качеств, которые в других автомобилях можно найти только по отдельности. Практически прямых конкурентов у этого харизматичного «японца» просто нет

Новый Suzuki Jimny вобрал в себя комплекс качеств, которые в других автомобилях можно найти только по отдельности. Практически прямых конкурентов у этого харизматичного «японца» просто нет

Уже сама история Suzuki Jimny весьма показательна и любопытна. Модель появилась в 1970 году, став первым полнопривод­ным автомобилем бренда. При этом по одной из версий в названии новинки было решено использовать слова jeep и mini, призванные отразить его ключевые свойства – компактные размеры и потенциал серьезного внедорожника.

Идея (как, впрочем, и реализация) оказалась столь удачной, что первое поколение машины производилось более десяти лет, пока в 1981-м не была выпущена вторая генерация модели. Она не только ворвалась на конкурентный рынок США, но и превзошла предшественницу по продолжительности жизни на конвейере: выпуск «второго» Jimny осуществлялся на протяжении 17 лет, до 1998-го. Однако и это не рекорд: автомобиль третьего поколения отлично продавался еще дольше – добрых два десятилетия! Всего же за полвека по всему миру было приобретено более 2,85 млн Jimny.

Четырежды четыре

И вот теперь в Россию пришла четвертая генерация этого «японца», которая унаследовала от трех предыдущих четыре главных преимущества модели: лонжеронную раму лестничного типа, отличную геометрическую проходимость, прочную зависимую подвеску и надежный полный привод. Само собой, сохранена идео­логия автомобиля – это по-прежнему очень компактный и маневренный полноценный внедорожник, способный ездить там, куда ни всевозможные кроссоверы-«паркетники», ни уж тем более обычные малолитражки двинуться даже не рискнут.

Сохранив расстояние между осями (2250 мм), новый Suzuki Jimny стал чуточку короче (3645 мм), однако на 20 мм вырос в высоту (1725 мм) и стал на 45 мм шире (1645 мм). Благодаря малым габаритам автомобиль сохранил высокую маневренность – радиус его разворота составляет всего 4,9 м, а за счет расширенной на 40 мм колеи он стал более устойчивым.

Не менее важны параметры, играющие ключевую роль на бездорожье. Высоту клиренса конструкторы увеличили сразу на пару сантиметров – со 190 до 210 мм. Завидными стали также показатели угла въезда (37°) и съезда (49°), притом что угол продольной проходимости (28°) уменьшился лишь на четыре градуса. С такими данными компактный внедорожник способен штурмовать преграды и двигаться по сильно пересеченной местности, не повреждая бамперы и днище.

За проходимость ныне отвечает трехрежимная система ALLGRIP PRO, которую компания позиционирует как полный привод для профессионалов. Благодаря ей в городе или по шоссе «японец» может двигаться как моноприводный автомобиль, но как только покрытие ухудшится, водителю достаточно будет подключить один из двух режимов 4x4, в том числе задействовав понижающий ряд передач. Кроме того, в состав внедорожного арсенала Jimny теперь входит ряд современных электронных ассистентов. В частности, системы помощи при трогании на подъеме (Hill Hold) и при спуске с горы (Hill Descent Control), а также стабилизации курсовой устойчивости (ESP).

Еще одна важнейшая новация – 1,5 литровый 102-сильный бензиновый мотор, способный обеспечить 130 Нм крутящего момента. Он заменил агрегат, который уступал как по объему (1,3 л), так и по мощностным параметрам (85 л.с. и 110 Нм). При этом новый двигатель не только компактнее по своим размерам и на 15% легче, но и экономичнее – топлива он потребляет однозначно меньше.

Свою роль в этом играет и трансмиссия. Заказывая автомобиль, можно выбрать либо 5-ступенчатую «механику», либо 4-диапазонный «автомат». Каждая из этих коробок была усовершенствована. Так, в случае с «ручкой» японские инженеры снизили вибрации, сделали переключения передач более информативными и четкими, одновременно увеличив плавность этого процесса. Что же касается автоматической трансмиссии, то доработки помогли уменьшить и трение внутри механизма, и расход топлива. Кроме того, рычаг коробки теперь перемещается по прямой линии – водителю так удобнее.

Комфортно и спокойно

Jimny четвертой генерации явно ушел в отрыв от своего предшественника в том, что касается комфорта, эргономики и функциональности салона. Уже в стартовой комплектации GL (от 1 359 000 рублей) автомобиль оснащен электроприводом боковых зеркал и электрическими стеклоподъемниками, возможностью управления аудиосистемой и функцией hands-free с рулевого колеса, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на втором ряду. В версии же GLX (от 1 569 000 рублей) владелец обретет еще целый пакет приятных и полезных опций, в числе которых выделим круиз-контроль, LED-фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, внешние зеркала с обогревом, систему климат-контроля, многофункциональную «мультимедийку», розетки на 12 В в багажнике и на центральной консоли…

В целом же интерьер выдержан в одном стилистическом ключе с внешним дизайном, где правят бал горизонтальные линии и плоские поверхности. И это не случайно. Так, почти вертикальные стойки лобового стекла и плоский капот обеспечивают ездокам максимальный обзор, что необходимо при передвижении по пересеченной местности. Той же цели служат и большие окна, а также строго горизонтальная линия «приборки», которая сочетается с вертикальной центральной консолью, благодаря чему водителю гарантируется хорошая обзорность на крутых спусках и подъемах.

Вместе с тем четырехместный салон этого Suzuki на редкость практичен. В частности, использованы материалы, которые почти невозможно поцарапать, а кнопки и тумблеры спроек­тированы так, чтобы водитель или пассажир сумел легко воспользоваться ими в любой ситуации, даже если автомобиль скачет по буграм, а человек в перчатках. И даже задняя сторона сидений второго ряда, выходящая в 85-литровый багажник, обшита легко моющимся пластиком. О том, сколь тщательно японцы продумывали каждую деталь, свидетельствует такой штрих: по периметру крыши идут водоотводящие желоба, которые спасают от воды, стекающей во время дождя при открывании дверей. А от летящих из-под колес камней защитить кузов (он, кстати, может быть окрашен в одну из восьми цветовых комбинаций) помогают усиленные накладки на арки.

Как видим, новый Suzuki Jimny нужно рассматривать как чрезвычайно практичное и универсальное транспортное средство. С одной стороны, этот компактный, яркий и самобытный автомобиль очень хорош в городе – он выделяется в транспортном потоке, легко найдет местечко на любой парковке, но вместе с тем вполне динамичен, комфортабелен и обеспечивает чувство безопасности. С другой стороны, это настоящий внедорожник, умеющий преодолевать серьезные преграды. А значит, он может стать отличным выбором для рыболовов и охотников, туристов, дачников, да и вообще людей, предпочитающих активный образ жизни.