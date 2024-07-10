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10 июл 2024

Suzuki показала прощальную версию Jimny для Европы

Suzuki показала прощальную версию Jimny для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Suzuki Jimny уходит с европейского рынка. В связи с этим компания представила последнюю модификацию под названием Horizon. Всего будет выпущено 900 экземпляров

В связи с экологическими законами в Европе внедорожнику Jimny придется уехать в закат. Именно поэтому данную версию назвали Horizon. Она отличается иной решеткой радиатора, выполненной в ретро-стилистике, более массивным внедорожным обвесом с металлическими пластинами, черными колесными дисками и серым цветом кузова. Из-за новых правил, Suzuki пришлось переквалифицировать Jimny в коммерческий автомобиль и лишить его заднего ряда сидений. Но при этом объем багажного пространства увеличился до 863 л.

Под капотом прежний 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента. В паре с ним работает механическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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