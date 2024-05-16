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16 май 2024

5-дверный Suzuki Jimny получил спецверсию Heritage

5-дверный Suzuki Jimny получил спецверсию Heritage
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за 3-дверным Suzuki Jimny Heritage особая версия досталась и 5-дверному Jimny XL. Всего планируется выпустить 500 экземпляров для рынка Австралии. Цена - 36 490 австралийских долларов (2 220 000 рублей)

Suzuki Jimny XL Heritage выполнен в стилистике Nissan Safari 80-х годов. У него тот же светло-коричневый цвет кузова и красно-оранжевые полосы по бокам. Покупателям предложат и другие оттенки: белый, зеленый и серый. Также Heritage получил классическую эмблему носорога и красные брызговики.

Под капотом - 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 102 л.с. и 103 Нм крутящего момента. Если стандартный Jimny идет с автоматической коробкой передач, то версия Heritage комплектуется исключительно классической 5-ступной “механикой”, которая распределяет мощность на все 4 колеса через систему AllGrip Pro 4WD.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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