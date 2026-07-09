Suzuki запускает производство новой внедорожной версии Jimny Gozel

Поводом стала высокая заинтересованность посетителей мероприятия Jimny Sunlight 2026 в Японии, где компания представила концепт Gozel

Версия Gozel вдохновлена шоукаром Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition, дебютировавшего на Токийском автосалоне 2026. Финальную версию разработали совместно с компанией AWIN, которая выпускает фирменные аксессуары для автомобилей Suzuki. Jimny Gozel получил новый бампер с декоративной алюминиевой вставкой, дополнительную защиту днища и решетку радиатора с крупной надписью Suzuki. Кроме того, в оснащение входят красные брызговики, декоративные накладки на пороги и задний бампер, а также оригинальный чехол для запасного колеса.

Все элементы по отдельности также войдут в каталог фирменных аксессуаров Suzuki Select Plus. Новая комплектация будет доступна для трехдверного Jimny Sierra и пятидверного Jimny Nomade. При этом компактная версия Jimny с узким кузовом останется без этого комплекта доработок.