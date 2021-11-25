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25 ноя 2021

Представлен новый Suzuki SX4

Представлен новый Suzuki SX4
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki официально представила новое поколение кроссовера S-Cross, известного в России под названием SX4. Теперь в моторной гамме появился и гибрид!

Начнем с внешности: в целом силуэт машины остался узнаваемым, хотя у машины и изменились некоторые кузовные панели. Мы имеем в виду не только бампера, но и, например, крылья – за счет чего колесные арки стали более угловатыми. Изменились и фары – они стали светодиодными, кроме того сама линия оптики стала выше. Дизайнеры Suzuki заявляют, что это добавляет автомобилю брутальности.

Теперь переходим к самому интересному – к моторной гамме, которая теперь состоит только из одного единственного двигателя 1.4Т, который развивает 130 лошадиных сил.  Отметим, что автомобиль оборудован системой SHVS - На двигателе установлен стартер-генератор, который не только подзаряжает литий-ионную батарею в момент торможения и управляет системой start-stop, но и помогает двигателю при ускорениях, «подкручивая» коленвал и сокращая расход топлива. Что касается коробок передач, то у клиентов будет выбор между 6-ступенчатой механикой или автоматом. Тип привода может быть как передним, так и полным.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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