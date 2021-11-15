Дизайн нового Suzuki SX4 рассекречен

В первом поколении данная модель позиционировалась в качестве компактного городского кроссовера, хотя сама по себе она больше походила на обычный хэтчбек. Со сменой поколений истинная внешность автомобиля стала ближе к заявленному форм-фактору

Официальная презентация Suzuki Sx4 нового поколения состоится через десять дней – 25 ноября. Впрочем, некоторые детали об автомобиле известны уже сейчас. Так, например, на днях в социальных сетях появились шпионские снимки кроссовера, который не прикрыт никаким камуфляжем. Визуально, автомобиль выглядит крупнее предшественника, хотя инсайдеры говорят, что SX4 сохранит текущую платформу, следовательно, габариты автомобиля не должны сильно измениться. Возможно эффект увеличения достигается за счет новых кузовных панелей.

Издание Carscoops предполагает, что кроссовер для европейского рынка продолжат оснащать гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового турбомотора Boosterjet. Сейчас она развивает 129 л.с. и 235 Нм, но для нового поколения кроссовера отдача силовой установки может быть увеличена. Отметим, что текущее поколение автомобиля на российском рынке предлагается с атмосферным мотором 1.6 и турбированным 1.4.