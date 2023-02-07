Suzuki Vitara "обошла" премиальные кроссоверы на лосином тесте

Испанские эксперты из km77 продолжают испытывать автомобили на лосином тесте. На этот раз на полосу препятствий вышел Suzuki Vitara. Cправился ли он с испытанием?

Ответ, на удивление, будет неочевидным. На первый взгляд кроссовер не смог выполнить упражнение (объезд препятствия и возврат на полосу в рамках габаритного коридора) на зачетной скорости в 77 километров в час. Максимальной планкой для машины стали 75 километров в час, при увеличении скорости тест-пилоты не смогли пройти полигон, не сбив ограничительных конусов.

С другой стороны, конкуренты вроде Range Rover Sport или Volvo C40 справились с заданием еще хуже. Их допустимый предел пришелся на скорость в 70 километров в час. К тому же во время теста Suzuki эксперты отметили хорошие настройки стабилизирующих систем - они вмешиваются в поведение Vitara достаточно часто, но не сбивают водителя с толку.