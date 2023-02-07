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7 фев 2023

Suzuki Vitara "обошла" премиальные кроссоверы на лосином тесте

Suzuki Vitara "обошла" премиальные кроссоверы на лосином тесте

Испанские эксперты из km77 продолжают испытывать автомобили на лосином тесте. На этот раз на полосу препятствий вышел Suzuki Vitara. Cправился ли он с испытанием?

Ответ, на удивление, будет неочевидным. На первый взгляд кроссовер не смог выполнить упражнение (объезд препятствия и возврат на полосу в рамках габаритного коридора) на зачетной скорости  в 77 километров в час. Максимальной планкой для машины стали 75 километров в час, при увеличении скорости тест-пилоты не смогли пройти полигон, не сбив ограничительных конусов.

С другой стороны, конкуренты вроде Range Rover Sport или Volvo C40 справились с заданием еще хуже. Их допустимый предел пришелся на скорость в 70 километров в час. К тому же во время теста Suzuki эксперты отметили хорошие настройки стабилизирующих систем - они вмешиваются в поведение Vitara достаточно часто, но не сбивают водителя с толку.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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