Suzuki привезла в Россию «юбилейную» Vitara

На российском рынке появился юбилейный кроссовер Suzuki Vitara30, всего компания выпустит 30 экземпляров и все они будут проданы в России. Как несложно догадаться, автомобиль подготовлен к 30-летнему юбилею данной модели.

Базой для спецверсии стала топовая комплектация с 1,4-литровым двигателем семейства Boosterjet (140 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Кроссовер получил газовые упоры капота, накладки на крылья и пороги, защитную накладку на задний бампер и спойлер над задней дверью. В салоне появились накладки на передней панели и консоли коробки передач, тканевые коврики с логотипами серии и часы Kanji.

Стоит спецверсия 1 690 000 рублей, при этом, в российском отделении компании утверждают, что 28 из 30 автомобилей уже проданы.