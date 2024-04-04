Suzuki Vitara получит второй рестайлинг

Компания Suzuki показала обновленный кроссовер Vitara. Есть доработки в дизайне и оснащении. Продажи начнутся в июле этого года

Актуальное второе поколение Suzuki Vitara дебютировало на рынке в 2015 году. Спустя три года кроссовер пережил комплексное обновление. Однако нынешний рестайлинг будет отличаться более комплексными изменениями. Автомобиль получил иные бампера, решетку радиатора, колесные диски и цвета кузова. Хрома стало заметно меньше. Внутри появился 9-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также оснащение теперь включает улучшенные системы контроля за водителем и Dual Sensor Brake Support II (система экстренного торможения), адаптивный круиз-контроль, а также системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе.

Моторная гамма осталась прежней. Стандартная версия - это “мягкий” гибрид с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 129 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 48-вольтовым электрогенератором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Комплектация подороже представляет собой уже последовательный гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л.с. (138 Нм) и электромотором мощностью 33 л.с. В данном случае коробка - “автомат”. Привод передний или полный в обеих версиях.