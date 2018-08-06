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6 авг 2018

Suzuki анонсировала появление обновленной Vitara в России

Suzuki анонсировала появление обновленной Vitara в России
Автор фото: фирма-производитель

Этим летом кроссовер Suzuki Vitara пережил плановое обновление, но публике машину покажут лишь в начале сентября на автосалоне в Париже. Российские продажи начнутся вскоре после этого.

Наши дилеры получат первые обновленные Vitara в ноябре этого года. Столь оперативную реакцию легко объяснить: в отличие от европейского рынка, на нашем кроссовер сохранит прежние двигатели. Это 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 117 л.с. и 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 140 л.с. В Европе же атмосферный двигатель ушел на покой, уступив место литровому мотору с турбонаддувом Boosterjet мощностью 111 л.с.

После обновленися Suzuki Vitara получила новую радиаторную решетку с вертикальными прутьями, как у SX4. Также внешние изменения коснулись дизайна 17-дюймовых дисков, переднего и заднего бампера и фонарей, которые стали полностью светодиодными.

В салоне обновились материалы отделки, в частности передняя панель теперь изготовлена из более «мягкого» на ощупь пластика, изменен дизайн часов и спидометра.

Дорестайлинговый вариант Suzuki Vitara предлагается на российском рынке по цене от 1 099 000 до 1 629 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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