В нынешней табели о рангах Suzuki компактный кроссовер Vitara занимает место молодежной модели, на которую, к тому же, возложена задача продвижения марки на европейском рынке. Нынешнее поколение выпускается уже более трех лет, а потому и пережило плановый рестайлинг

Внешние изменения можно пересчитать по пальцам одной руки: у Suzuki Vitara обновилась радиаторная решетка, которая получила вертикальные прутья в стиле более консервативного SX4, на переднем бампере появились хромированные полоски, а сзади изменилась графика фонарей.

Фотографии интерьера компания пока не опубликовала, ограничившись лишь изображением приборной панели с измененной графикой. Японцы обещают заменить жесткие пластики в салоне на «мягкие».

Но самые важные изменения под капотом. Suzuki Vitara потеряла 1,6-литровый двигатель мощностью 117 л.с. Вместо него появился литровый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В гамме остался и 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. для приспортивленной версии Vitara S. Но нашего рынка эти изменения вряд ли коснутся: в Европе вступают в силу новые сертификационные требования, потому японцы и избавились от неэкологичного «атмосферника».

А вот новые системы безопасности, такие как системы экстренного торможения перед препятствием, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и другие наверняка будут присутствовать и у российской версии.

Европейские дилеры получат обновленную Suzuki Vitara в начале сентября. На наш рынок машина попадет позднее.