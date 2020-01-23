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23 янв 2020

Никто не хочет покупать ТагАЗ

Никто не хочет покупать ТагАЗ

Многократное снижение цены не помогло найти покупателя на многострадальный Таганрогский автозавод. Очередные торги завершились безрезультатно.

Как указано в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них.

Имущественный комплекс ТагАЗа в очередной раз попытались продать в январе. При этом цена была снижена до 432,3 млн рублей. Ранее завод хотели реализовать и за 1,022 млрд рублей (в 2018 году), и за 4 млрд рублей (в 2016-м).

Одним лотом предлагались к реализации сварочно-сборочные и административно-бытовой корпуса, земельные участки, холодильная станция, тепловозо-вагонное депо и водогрейная котельная.

Напомним, ТагАЗ был признан банкротом в 2014 году. Основной долг автозавода перед кредиторами составляет около 20 млрд рублей, с учетом процентов и пени он превышает 30 млрд рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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