Рестайлинг Toyota Alphard - Страшное дело

Плановый рестайлинг превратил минивэн Toyota Alphard в высокотехнологичный автомобиль со «злодейской» внешностью

Монументальная решетка радиатора, заостренная кромка переднего бампера, двухуровневые блок-фары со светодиодной начинкой и «зубастые» секции «противотуманок» выглядят у обновленного минивэна подчеркнуто грозно. В салоне перепрофилированы кресла, появились новые вариации декора. Инженеры увеличили жесткость кузова на кручение и усилили шумоизоляцию, а на место топового 3,5-литрового 280-сильного бензинового V6 пришла 301-сильная «шестерка» того же объема. Альтернатива ему – начальная бензиновая 2,5-литровая «четверка» мощностью 182 л.с. и гибридная модификация. Новый топовый двигатель сочетается с 8-диапазонным «автоматом», заменившим 6-диапазонный вариант. Гибридные версии предложат только в полноприводном исполнении, а для бензиновых модификаций можно будет выбрать передний или полный привод. Важная новация в сфере электроники – модернизированная система безопасности Toyota Safety Sense, способная обнаруживать пешеходов и велосипедистов и активировать систему автоматического торможения. Система контроля рядности научилась ориентироваться не только на линии разметки, но и на границы обочины.