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8 июн 2020

Toyota отправит в ремонт минивэны Alphard в России

Toyota отправит в ремонт минивэны Alphard в России
Автор фото: фирма-производитель

Минивэны Toyota Alphard отзовут из-за необходимости обновления программного обеспечения

Компания Toyota отзовет в России 79 минивэнов Alphard, которые были выпущены с 16 октября 2019 г. по 23 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств является несоответствующее программное обеспечение блока управления системой помощи при парковке, из-за которого во время отображения монитора с панорамным видом автомобиля могут отображаться предупреждения на английском языке», — отмечено в сообщении.

Toyota предупредит владельцев автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта. На сервисе выполнят обновление программного обеспечения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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