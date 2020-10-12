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12 окт 2020

Alphard для физиков и статистиков

Alphard для физиков и статистиков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota отчиталась о продажах за последние месяцы и об успехах модели Alphard в своем сегменте

Начнем именно с него, так как теперь этот автомобиль предлагается и физическим лицам. Модернизированный Alphard вышел на российский рынок в начале 2020 года, но до сих пор предлагался только юрлицам — в качестве корпоративной машины. Напомним, в ходе модернизации автомобиль получил улучшенную медиасистему с 10,25-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шумоизолирующие стекла передних и сдвижных дверей, потолочный 13-дюймовый монитор для задних пассажиров. Также появился комплекс систем превентивной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 и противоугонный идентификатор T-Mark. Заметим, что в январе — сентябре 2020 года Toyota реализовала в России 654 единицы Alphard (+6% относительно 2019-го).

Что касается всей статистики, то с января по сентябрь 2020 года официальные дилеры Тойота реализовали 66 169 автомобилей. Прочные позиции Toyota обеспечивает стабильно высокий спрос на модели локального производства Camry и RAV4. Toyota RAV4 за девять месяцев разошелся в количестве 26 048 экземпляров и закрепил свое лидерство в сегменте, продемонстрировав рост 22,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Бессменный лидер в классе бизнес-седанов Toyota Camry по итогам трех кварталов показал результат в 19 951 проданный автомобиль. 

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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