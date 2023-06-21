Представлен обновленный Toyota Alphard

Toyota Motor 21 июня провела мировую премьеру семейства полноразмерных вэнов Alphard/Vellfire нового поколения AH40

Теперь оба автомобиля переехали на платформу TNGA GA-K. Модернизированы подвески - передняя — типа МакФерсон, задняя — на двойных поперечных рычагах. Амортизаторы — с автоматически регулируемой жесткостью, их характеристики адаптируются под частоту колебаний, которая зависит от состояния дороги.

Что касается силовой установки, то все главные новшества скрываются здесь – под капотом устанавливается 2.5-литровый атмосферник и гибрид на основе такого же мотора. Что касается коробок передач, то классический автомат теперь заменен на вариатор.