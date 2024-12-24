Вэны Toyota Alphard и Vellfire стали перезаряжаемыми гибридами

Компания Toyota представила в Японии подключаемые гибридные минивэны Alphard и Vellfire. PHEV-установка будет предложена только для флагманских комплектаций данных моделей

Минивэны оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем в сочетании с электромоторами на обеих осях (E-Four), что обеспечивает суммарную мощность в 302 л.с. Батарея позволяет проехать на электротяге 73 км (по циклу WLTC). Зарядка аккумулятора до 80% занимает 38 минут при мощности источника питания в 50 кВт. Отмечается, что при полном баке и заряженной батарее минивэны могут обеспечивать энергией до 5,5 дней при среднем потреблении 10 кВт*ч в сутки.

Узнать PHEV-версии можно по эксклюзивным 19-дюймовым дискам и отделке салона, в которой используется замша и экокожа. Кроме этого гибридными минивенам улучшили шумоизоляцию и установили два капитанских кресла на втором ряду, что позволило увеличить свободное пространство для ног на 420 мм.