Что мы знаем о новой Toyota Alphard?

Ожидается, что Toyota Alphard будет представлен в осенью-зимой 2022 года. Автомобиль претерпит ряд крупных дизайнерских и технических изменений.

Согласно предположениям автомобиль получит более динамичный стиль с обтекаемыми контурами кузова. Передние фары станут более узкими и от них будут отходить изогнутая светодиодная лента. Уже ставшая фишкой автомобиля угловатая горка, переходящая в боковые двери, стала намного меньше, но все равно ярко выделяется.

Известно, что в автомобиль будет построен на модульной системе TNGA. Данная система позволяет сместить центр тяжести ближе к земле, за счет расположения двигателя. Это позволит снизить высоту на 10-15 мм, относительно текущей модели (1950 мм). Также, автомобиль сохранит колесную базу в 3000 мм. Длина составит 4950 мм., а ширина 1730 мм.

Главный силовой агрегат представляет собой гибрид с 2,5-литровым двигателем. Для полностью бензинового варианта будет установлен 2,4-литровый турбомотор мощностью в 280 л.с., который впервые был установлен в новом Lexus NX.

На данный момент актуальная модель Alphard продается по цене от 6 099 000 рублей.