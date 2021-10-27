Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2021

Что мы знаем о новой Toyota Alphard?

Что мы знаем о новой Toyota Alphard?

Ожидается, что Toyota Alphard будет представлен в осенью-зимой 2022 года. Автомобиль претерпит ряд крупных дизайнерских и технических изменений.

Согласно предположениям автомобиль получит более динамичный стиль с обтекаемыми контурами кузова. Передние фары станут более узкими и от них будут отходить изогнутая светодиодная лента. Уже ставшая фишкой автомобиля угловатая горка, переходящая в боковые двери, стала намного меньше, но все равно ярко выделяется.

Известно, что в автомобиль будет построен на модульной системе TNGA. Данная система позволяет сместить центр тяжести ближе к земле, за счет расположения двигателя. Это позволит снизить высоту на 10-15 мм, относительно текущей модели (1950 мм). Также, автомобиль сохранит колесную базу в 3000 мм. Длина составит 4950 мм., а ширина 1730 мм.

Главный силовой агрегат представляет собой гибрид с 2,5-литровым двигателем.  Для полностью бензинового варианта будет установлен 2,4-литровый турбомотор мощностью в 280 л.с., который впервые был установлен в новом Lexus NX.

На данный момент актуальная модель Alphard продается по цене от 6 099 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Alphard

Что мы знаем о новой Toyota Alphard?

27 октября 2021
Toyota Alphard

Alphard для физиков и статистиков

12 октября 2020
Toyota Alphard

Toyota отправит в ремонт минивэны Alphard в России

08 июня 2020
Toyota Alphard

Toyota привезла в Россию обновленный Alphard

21 февраля 2018
Toyota Alphard

Toyota представила обновленный минивэн Alphard

26 декабря 2017
Toyota Alphard

Toyota Alphard нового поколения скоро появится на российском рынке

02 февраля 2015

 Новости Toyota Alphard

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) готов дать больше, чем ожидаешь Тест драйв
27 октября 2021

Geely Tugella
"Готов дать больше, чем ожидаешь"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser (2022) перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?
Тест драйв
25 октября 2021

Toyota Land Cruiser
"Toyota Land Cruiser перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?"
Toyota Camry - toyota camry (2021) зачем toyota camry поменялась имиджем с «лексусом»
Тест драйв
22 октября 2021

Toyota Camry
"Зачем Toyota Camry поменялась имиджем с «Лексусом»"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 7 4