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16 янв 2018

Toyota представила новое поколение Avalon

Toyota представила новое поколение Avalon
Автор фото: фирма-производитель

В России Toyota Avalon известна лишь знатокам японской марки, да и в Северной Америке заметно уступает по популярности Toyota Camry, которая является самым продаваемым седаном в своем классе. Тем не менее, полнопразмерный седан Avalon в США пользуется устойчивым спросом и отказываться от него японцы не намерены.

На автосалоне в Детройте дебютировало новое поколение данной модели. Оно построено на модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) и заметно выросло в размерах по всем направлениям. Длина, например, вплотную приблизилась к пяти метрам (4978 мм). Несмотря на выросшие размеры седан стал легче.

Машина получила очень агрессивный дизайн с огромной радиаторной решеткой и множеством острых граней. Даже ниспадающая к задней части крыша неспособна скрыть массивность машины.

Для нового поколения японцы приготовили множество «фишек». Так, дорогие версии получили 10-дюймовый (!) проекционный экран на лобовое стекло, блок информационно-развлекательной системы на центральной консоли объединен с блоком управления климат-контролем. Японцы утверждают, что выросло качество материалов отделки, комфорт и заметно улучшилась шумоизоляция.

Для новой Toyota Avalon будет предложен 3,5-литровый V6, известный по Camry и гибридная силовая установка, в состав которой входят 2,5-литровая «четверка», электромотор и блок батарей. Мощность двигателей в Toyota пока не раскрыли.

Американские дилеры получат Toyota Avalon весной этого года. На другие рынки машину экспортировать по-прежнему не планируется.

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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