Крупный седан Toyota уйдет в историю

Просим тех, кто забеспокоился о судьбе модели Camry, успокоиться – с ней все будет в порядке. Приговор вынесен седану Avalon

По сути Avalon – та же Camry. Потому что машины делят друг с другом одну платформу и одинаковые агрегаты. Единственное отличие заключается в том, что Avalon несколько крупнее Camry. Как сообщает портал Automotive News, штаб-квартира Тойоты в Северной Америке уже разослала поставщикам комплектующих официальное сообщение, где подтвердила прекращение производства Avalon.

«Первоначально представленный как флагманский седан Toyota в 1994 году Avalon завоевал репутацию за высокий уровень комфорта, инноваций, качества и безопасности, которые клиенты ожидают от полноразмерного седана. Toyota продолжит поддерживать потребности наших существующих клиентов Avalon в обслуживании и запчастях» - цитирует портал представителей компании. Важно заметить, что в Toyota не собираются прощаться с сегментов седанов. Официального преемника у Avalon не будет, однако на производственные мощности в Кентукки взойдет некая новая модель.