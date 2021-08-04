Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2021

Крупный седан Toyota уйдет в историю

Крупный седан Toyota уйдет в историю
Автор фото: фирма-производитель

Просим тех, кто забеспокоился о судьбе модели Camry, успокоиться – с ней все будет в порядке. Приговор вынесен седану Avalon

По сути Avalon – та же Camry. Потому что машины делят друг с другом одну платформу и одинаковые агрегаты. Единственное отличие заключается в том, что Avalon несколько крупнее Camry. Как сообщает портал Automotive News, штаб-квартира Тойоты в Северной Америке уже разослала поставщикам комплектующих официальное сообщение, где подтвердила прекращение производства Avalon. 

«Первоначально представленный как флагманский седан Toyota в 1994 году Avalon завоевал репутацию за высокий уровень комфорта, инноваций, качества и безопасности, которые клиенты ожидают от полноразмерного седана. Toyota продолжит поддерживать потребности наших существующих клиентов Avalon в обслуживании и запчастях» - цитирует портал представителей компании. Важно заметить, что в Toyota не собираются прощаться с сегментов седанов. Официального преемника у Avalon не будет, однако на производственные мощности в Кентукки взойдет некая новая модель.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Avalon (2019)

Крупный седан Toyota уйдет в историю

04 августа 2021
Toyota Land Cruiser GR Sport

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport

03 августа 2021
Toyota Hilux

Toyota Hilux получил новую версию в России

02 августа 2021
Toyota Land Cruiser FJ40

В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

02 августа 2021
Toyota Avalon

Toyota представила новое поколение Avalon

16 января 2018

Toyota Avalon – настоящий американский японец

15 февраля 2010

 Новости Toyota Avalon

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Hyundai Elantra - hyundai elantra (2021) расцвет сил
Тест драйв
02 августа 2021

Hyundai Elantra
"Расцвет сил"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) в новом амплуа
Тест драйв
30 июля 2021

Volkswagen Polo Sedan
"В новом амплуа"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 8 7