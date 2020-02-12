У Toyota Corolla появится заряженная версия

Компания Toyota намерена выпустить спортивную Corolla GR с 1,6-литровой «турботройкой» мощностью около 250 лошадиных сил

Журналисты Auto Express полагают, что Corolla GR получит тот же трёхцилиндровый двигатель 1.6, что и полноприводный Yaris GR, разработанный для участия в чемпионате мира по ралли FIA WRC. На Yaris GR для японского рынка агрегат развивает 272 лошадиные силы, однако для Corolla мотор дефорсируют примерно до 250 лошадиных сил.

Помимо мощного двигателя, Corolla GR получит доработанное подразделением Toyota Gazoo Racing шасси. Ожидается, что запас прочности архитектуры TNGA и опыт поддержки раллийной команды позволят инженерам японской фирмы создать азартный хот-хэтч. Выпуск Corolla GR станет частью стратегии Toyota по созданию имиджа компании, которая производит нескучные автомобили.