Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2020

У Toyota Corolla появится заряженная версия

У Toyota Corolla появится заряженная версия

Компания Toyota намерена выпустить спортивную Corolla GR с 1,6-литровой «турботройкой» мощностью около 250 лошадиных сил

Журналисты Auto Express полагают, что Corolla GR получит тот же трёхцилиндровый двигатель 1.6, что и полноприводный  Yaris GR, разработанный для участия в чемпионате мира по ралли FIA WRC. На Yaris GR для японского рынка агрегат развивает 272 лошадиные силы, однако для Corolla мотор дефорсируют примерно до 250 лошадиных сил.

Помимо мощного двигателя, Corolla GR получит доработанное подразделением Toyota Gazoo Racing шасси. Ожидается, что запас прочности архитектуры TNGA и опыт поддержки раллийной команды позволят инженерам японской фирмы создать азартный хот-хэтч. Выпуск Corolla GR станет частью стратегии Toyota по созданию имиджа компании, которая производит нескучные автомобили.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Corolla Touring Sports TREK

Новая Toyota Corolla стала похожа на Lada Vesta SW Cross

24 сентября 2019
Toyota Corolla Hybrid 2020

Toyota показала самую экономичную Сorolla

30 ноября 2018
Toyota Corolla

Представлена новая Toyota Corolla

16 ноября 2018
Toyota Corolla 2020

Toyota анонсировала новую Corolla

12 ноября 2018
Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla - теперь внедорожник?

30 августа 2018
Toyota Corolla

Toyota Corolla получила полный привод

27 июня 2018

 Новости Toyota Corolla

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017 Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"

Написано новостей:

2 5 2 1 1