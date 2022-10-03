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3 окт 2022

Toyota обновила семейство Corolla

Toyota обновила семейство Corolla
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota объявила об обновлении семейства Corolla для домашнего рынка: оно коснётся как стандартных моделей, так и гибридов, а также Corolla Sport

Во-первых, дизайнеры несколько переработали дизайн машин -  установили новые фары и передние бампера. Кроме того была расширена цветовая гамма, путем добавления нескольких ярких оттенков. Во-вторых, комплекс водительских ассистентов стал умнее. Функции безопасности теперь могут распознавать автомобили и пешеходов при повороте на перекрёстке. Появилась система Proactive Driving Assist, призванная помогать водителю не приближаться слишком близко к пешеходам или другим участникам дорожного движения.

Самое главное, что инженеры поработали и над силовыми установками. Полуторалитровый и двухлитровый атмосферники модернизировали ради повышения топливной экономичности. Что касается гибрида на базе атмосферного мотора 1.8, то здесь были полностью заменены электрические компоненты , в частности, установлены аккумуляторы более высокой емкости. Точные характеристики всех моторов не

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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