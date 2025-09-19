Toyota обновила GR Corolla

Toyota представила обновленную версию «горячего» хэтчбека GR Corolla 2026 модельного года. Изменения коснулись дизайна кузова, систем охлаждения и интерьера, при этом цены остались прежними

Инженеры добавили почти 14 метров конструкционного клея в каркас кузова. Такое решение компания применяла на спортивных автомобилях в серии Super Taikyu. В салоне появилась новая аудиосистема от JBL с девятью динамиками и сабвуфером. Фирменная система Active Sound Control получила три режима звучания, включая эффект «бурблинга» при сбросе газа.

Под капотом изменений нет. Автомобиль получил 1,6-литровый турбированный трехцилиндровый мотор мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Для владельцев предыдущих версий GR Corolla Toyota готовит обновление ПО, которое добавит 30 Нм крутящего момента и предложит новые алгоритмы работы полного привода GR-Four.