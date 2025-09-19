Автомобильный портал Motorpage
19 сен 2025

Toyota обновила GR Corolla

Toyota обновила GR Corolla
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила обновленную версию «горячего» хэтчбека GR Corolla 2026 модельного года. Изменения коснулись дизайна кузова, систем охлаждения и интерьера, при этом цены остались прежними

Инженеры добавили почти 14 метров конструкционного клея в каркас кузова. Такое решение компания применяла на спортивных автомобилях в серии Super Taikyu. В салоне появилась новая аудиосистема от JBL с девятью динамиками и сабвуфером. Фирменная система Active Sound Control получила три режима звучания, включая эффект «бурблинга» при сбросе газа. 

Под капотом изменений нет. Автомобиль получил 1,6-литровый турбированный трехцилиндровый мотор мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Для владельцев предыдущих версий GR Corolla Toyota готовит обновление ПО, которое добавит 30 Нм крутящего момента и предложит новые алгоритмы работы полного привода GR-Four.

При написании новости использовалась информация:
global.toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota GR Corolla

Toyota готовит более мощную GR Corolla

04 июня 2025

Toyota Corolla получила спортивную версию FX

06 июня 2024
Toyota Corolla Active Sport

Toyota Corolla получила спортивную версию Active Sport

03 апреля 2024
Toyota Corolla

Toyota обновила семейство Corolla

03 октября 2022
Toyota Corolla Commercial

Toyota Corolla получила грузовую версию

23 мая 2022
Toyota Corolla GR (2023)

Представлена Toyota Corolla GR

01 апреля 2022

 Новости Toyota Corolla

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"

Написано новостей:

3 6 3 6 1