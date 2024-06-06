Toyota Corolla получила спортивную версию FX

Компания Toyota показала спортивную версию модели Corolla для рынка США. Однако из спортивного в ней только декор

Новая версия Corolla FX - это своего рода дань уважения старенькой Corolla FX16 1987 года, но кроме литеры в названии никаких отсылок к той самой Corolla больше нет. Автомобиль получил темный цвет кузова с черными 18-дюймовыми колесными дисками с тонкими серебряными полосками, спойлер над дверцей багажника, а также черные корпуса зеркал заднего вида. В этом цвете оформлены и шильдики на автомобиле. Внутри появилась мультимедийная система с экраном диагональю 10,5 дюймов. На передней панели и сиденьях можно заметить оранжевую прострочку.

Под капотом прежний 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 169 л.с. В паре с ним работает вариатор. Паспортный разгон до “сотни” - 8,0 с.