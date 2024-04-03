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3 апр 2024

Toyota Corolla получила спортивную версию Active Sport

Toyota Corolla получила спортивную версию Active Sport
Автор фото: фирма-производитель

Семейство седанов и универсалов Toyota Corolla пополнилось спортивными исполнениями под названием Active Sport. Такая модификация станет промежуточным этапом между стандартной версией и “заряженной” GR Corolla

Новинка отличается спортивным дизайном с иным передним бампером с крупным воздухозаборником, 17-дюймовыми глянцево-черными дисками и накладками на пороги. Кузов предложен в трех цветах - черный, белый и серый, но дополнен рядом черных вставок. Внутри установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и встроенными подголовниками. Добавлены алюминиевые накладки и комбинированная отделка из экокожи и текстиля.

В моторной гамме серьезных изменений не произошло. Corolla Active Sport оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой 1,8-литровый “атмосферник” мощностью 98 л.с. и 142 Нм, а также один электродвигатель на 95 л.с. и 185 Нм. Полноприводные модификации E-Four комплектуются дополнительным электромотором на 41 л.с. и 84 Нм на задней оси. Единственное технической изменение - это перенастроенная подвеска и рулевое управление для переднеприводных версий.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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