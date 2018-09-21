Новый флагман Land Cruiser 200 уже в салонах

Дилеры Тойота привезли в Россию новую версию Лэнд Крузер 200. Заявки начали принимать 20 сентября. Новую модель двухсотого Крузера назвали Executive Lounge

В сравнении с несколько устаревшей предшественницей Excalibur, хорошо потрудились дизайнеры – машина стала очень элегантной и снаружи, и внутри. Чёрное обрамление фар, внешних зеркал и чёрные вставки в решетке и бамперах – очень стильные и узнаваемые детали. Интерьер тоже сочетает современность и респектабельность: проекция логотипа при открытой двери, эксклюзивная строчка кожаных кресел, строгий выдержанный стиль вставок.

Внутри – всё, как и было у Excalibur, но с поправкой на новые разработки. Улучшены и добавлены электронные помощники, увеличены возможности мультимедиа, доработана пневмоподвеска и навигация. Как и в других топовых моделях Тойоты в базовую комплектацию входят новые противоугонные средства, включая дополнительные маркировки агрегатов и деталей.

Стоит двухсотый, как и раньше, не дёшево. Версия с бензиновым мотором начинается от 5,75 млн. руб.