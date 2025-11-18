Автомобильный портал Motorpage
18 ноя 2025

Toyota расширяет семейство Land Cruiser новыми кроссовером и пикапом

Автор фото: фирма-производитель

Toyota готовит в течении двух лет выведет на рынок сразу две модели, которые войдут в линейку Land Cruiser. Разрабатывают их для североамериканского рынка

Первой моделью станет крупный трехрядный кроссовер. Он будет заметно крупнее Grand Highlander и получит несущий кузов, а не рамную конструкцию. Дизайн создадут в стилистике актуальной версии Land Cruiser.

Второй новинкой станет пикап также с несущим кузовом. Предполагается, что по размерам он сопоставим с Hyundai Santa Cruz. Судя по сообщениям, компания создает не очередной утилитарный пикап типа Hilux и Tacoma, а городской автомобиль для семейных поездок.

Обе модели разрабатываются по мотивам концептов EPU и Land Cruiser Se, впервые показанных на Japan Mobility Show в 2023 году. Прототипы оснащались электрическими силовыми установками, но не факт, что серийные версии получат электромоторы. В качестве альтернативы они могут получить и гибридные системы.
 

