Toyota Land Cruiser стал самым угоняемым автомобилем в Японии

Toyota снова возглавила автомобильныи? реи?тинг в Японии, но на этот раз – не по продажам или надежности, а по числу угонов. В 2024 году все 10 самых часто похищаемых автомобилеи? оказались моделями Toyota и Lexus, а абсолютным лидером стал Land Cruiser

Согласно данным Японскои? ассоциации страхования, более 27,5% всех угонов приходится именно на Land Cruiser. Это более, чем в два раза превышает показатель 2023 года (14,7%). Всего было похищено почти 670 шт. Land Cruiser, тогда как годом ранее эта цифра составляла 383 шт. В целом, в 2024 году в Японии было зарегистрировано 2 499 угонов автомобилеи?.

Также в Топ-10 антиреи?тинга вошли Toyota Alphard, Prius, Lexus LX, Lexus RX, Toyota Crown, Toyota Hiace, Toyota Vellfire, Lexus LS и Toyota Voxy.