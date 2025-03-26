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26 мар 2025

Toyota обновила Land Cruiser 300

Toyota обновила Land Cruiser 300
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила первое крупное обновление Land Cruiser 300 с момента его дебюта в 2021 году. Однако новинку пока не получится заказать

Средние и топовые комплектации теперь оснащены 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, а базовые версии получили 7-дюймовый экран. Также улучшены системы безопасности и защиты от угона. Более того, в Land Cruiser 300 появилась функция "My Car Start Lock", позволяющая заблокировать двигатель через смартфон. Дополнительно внедрен сканер отпечатков пальцев для запуска мотора, усовершенствована сигнализация и иммобилайзер. Также обновлена система предотвращения столкновений – теперь она лучше распознает пешеходов и велосипедистов.

Силовые установки остались прежними – внедорожник доступен с 3,5-литровым бензиновым и 3,3-литровым дизельным V6. Цены начинаются от 5252 500 иен в Японии, но компания остановила заказы, из-за слишком высокого спроса.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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