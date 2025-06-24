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24 июн 2025

Toyota Land Cruiser в Великобритании стал фургоном

Toyota Land Cruiser в Великобритании стал фургоном
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota официально представила новую версию внедорожника Land Cruiser, которая станет частью линейки Toyota Professional. Новинка получила название Land Cruiser Commercial и будет продаваться в Великобритании по цене от 53 тыс. фунтов (5,9 млн рублей)

Такая модификация получила расширенное грузовое пространство, а значит второго ряда сидений здесь нет. Грузовой отсек отделен от сиденья водителя и переднего пассажира стальной сеткой. Максимальный полезный объем – 2000 л. Его размеры: 1685 мм в длину, 1286 мм в ширину и 1090 мм в высоту. Также заявлено, что фургон способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонн.

Land Cruiser Commercial оснащён 2,8-литровым дизельным мотором, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. В арсенале автомобиля имеются системы помощи при езде по бездорожью Crawl Control, Hill-start Assist и Downhill Assist. Также в оснащение входит пакет Toyota Safety Sense, включающий мониторинг слепых зон, систему помощи при выезде с парковки и парктроники спереди и сзади.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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