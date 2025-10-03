Toyota готовит подзаряжаемый гибридный Land Cruiser

По сообщениям японских СМИ, Toyota рассматривает запуск подзаряжаемой гибридной версии флагманского внедорожника Land Cruiser 300

Модель сегодня предлагается с бензиновым V6, дизельным агрегатом и мягкой гибридной установкой мощностью 457 л.с. Но в планах создать PHEV-модификацию, сочетающую 3,5-литровый двигатель с мощным электромотором и более энергоемкой батареей. Однако будут и компромиссы: значительно увеличится масса автомобиля, а салон, вероятно, предложат исключительно 5-местный. Кроме того, топливный бак может стать меньше стандартных 80 литров.

Если слухи подтвердятся, подключаемый гибридный Land Cruiser может дебютировать уже в ближайшие пару лет. Напомним, что ранее компания готовила полностью электрический «Крузак», однако из-за низкого спроса на EV-автомобили выход такой версии было решено отложить.