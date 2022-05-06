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6 май 2022

Toyota организует параллельное производство Land Cruiser 300

Toyota организует параллельное производство Land Cruiser 300
Автор фото: фирма-производитель

Этот японский внедорожник пользуется высоким спросом по всему миру, но сборка его налажена лишь на одном японском предприятии, которое попросту не может удовлетворить все клиентские запросы. Впрочем, в Toyota уже нашли решение данной проблемы

Дело в том, что японский концерн хочет наладить сборку в Китае - на СП Toyota-FAW. В 2020 году там смогли наладить производство "младших" Land Cruiser Prado. Надо сказать что некоторое время там производили и Land Cruiser 200, однако из-за низкого спроса его сняли с конвейера за нерентабельностью. Все дальнейшие машины, продаваемые в Китае, поставлялись с Ближнего Востока.

Официально о налаживании сборки в Китае Toyota не заявляет, однако, шпионы заметили на местных дорогах несколько закамуфлированных внедорожников, что косвенно указывает на тестовые испытания.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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