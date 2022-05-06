Toyota организует параллельное производство Land Cruiser 300

Этот японский внедорожник пользуется высоким спросом по всему миру, но сборка его налажена лишь на одном японском предприятии, которое попросту не может удовлетворить все клиентские запросы. Впрочем, в Toyota уже нашли решение данной проблемы

Дело в том, что японский концерн хочет наладить сборку в Китае - на СП Toyota-FAW. В 2020 году там смогли наладить производство "младших" Land Cruiser Prado. Надо сказать что некоторое время там производили и Land Cruiser 200, однако из-за низкого спроса его сняли с конвейера за нерентабельностью. Все дальнейшие машины, продаваемые в Китае, поставлялись с Ближнего Востока.

Официально о налаживании сборки в Китае Toyota не заявляет, однако, шпионы заметили на местных дорогах несколько закамуфлированных внедорожников, что косвенно указывает на тестовые испытания.