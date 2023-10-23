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23 окт 2023

В Японии выпустили Toyota Corolla Cross с обновленной силовой установкой

В Японии выпустили Toyota Corolla Cross с обновленной силовой установкой
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota вывела на рынок новый кроссовер Corolla Cross, который пережил глубокую модернизацию моторной гаммы. Стоимость автомобиля начинается от 2 184 000 йен (примерно 1 398 000 рублей)

Теперь стандартная версия кроссовера комплектуется бензиновым атмосферным мотором M20A-FKS объемом 2,0 л. Ранее в «базе» был предложен 1,8-литровый двигатель 2ZR-FAE на 140 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Теперь мотор выдает 170 л.с. и 202 Нм. Трансмиссия осталась прежней - вариатор Direct Shift. Привод исключительно передний. В более дорогих комплектациях предложена гибридная силовая установка, в основе которой лежит 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и 142 Нм, а также электродвигатель на 95 л.с. и 185 Нм. Флагманская полноприводная модификация дополнительно оснащается электродвигателем на 41 л.с. и 84 Нм.

Из других изменений: более дорогие комплектации получили 12,3-дюймовую «приборку» и 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы, а также усовершенствован комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (теперь автомобиль может распознавать пешеходов на перекрестках и встречные транспортные средства).

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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