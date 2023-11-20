Китайская Toyota Corolla Cross доступен для покупки в России

Так называемый Toyota Frontlander оценили в 3 750 000 рублей. Данная модель является локализованной версией Corolla Cross для китайского рынка

Frontlander дебютировал на родине в 2021 году. Он отличается от исходника иным оформлением передней части. Автомобиль получил более простой бампер, другую решетку радиатора и фары. Фактически, подобный дизайн можно было наблюдать у Toyota Harrier или также известный как Venza. Габариты автомобиля сопоставимы с Chery Tiggo 7 Pro: 4485/1825/1620 мм., колесная база - 2640 мм.

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 2,0 л. Мощность данного агрегата составляет 171 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 180 км/ч. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний. Также на российском рынке можно найти гибридную модификацию с 2,0-литровым мотором мощностью 196 л.с. и 188 Нм.