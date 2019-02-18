Японская мера длины

На Филиппинах прошла презентация нового поколения Toyota Hiace. Микроавтобус предназначается исключительно для зарубежных рынков

Удивительно, но у себя дома, в Японии, пока, как ни странно, производитель продолжит предлагать модель предыдущего поколения. Ориентация на внешние рынки объясняется просто: в развивающихся странах в последнее десятилетие существенно вырос спрос на легкие коммерческие автомобили. Особые требования здешних потребителей изначально учли при разработке нового Hiace. Кстати, Филиппины выбраны местом презентации неслучайно, первыми модель смогут купить именно жители этого региона.

Что касается самого автомобиля, то здесь можно говорить о радикальном преображении. Стоит отметить, что в новом воплощении Hiace производитель отказался от бескапотной компоновки. Микроавтобусы и фургоны теперь имеют полукапотную схему, которая дает преимущество с точки зрения пассивной безопасности и виброакустического комфорта. Сам дизайн модели выполнен в лаконичном и современном ключе.

Что касается техники, то для модели пока заявлены два двигателя — 3,5-литровый бензиновый 7GR (280 л.с.) и 2,8-литровый турбодизель 1GD (180 л.с.). Доступны механическая и автоматическая коробки передач (количество ступеней не уточняется). Привод — задний, трансмиссия 4WD не предусмотрена.