Toyota выпустила люксовую версию нового Hiace

Toyota Hiace нового поколения получила еще одну люксовую версию — она называется Majesty. Японский концерн создал эту модификацию специально для рынка Таиланда, где в последнее время наблюдается рост спроса на бизнес-вэны

Вот вам фокус- Toyota Majesty повторяет появившийся чуть ранее минивэн Granvia, который японцы разработали для рынка Австралии. Главное конструктивное отличие от исходного Hiace у Granvia / Majesty — это пружинная задняя подвеска вместо неразрезного моста на листовых рессорах. Такое решение обеспечивает гораздо более плавный ход автомобиля. А вообще сходство не мудрено - дело в том, что Hiace и Granvia практически полностью унифицированы.

Разумеется, что машине был нанесен и внешний лоск. Переднюю часть вэна венчает огромная хромированная решетка радиатора, светодиодные фары оригинальной конфигурации, другие бамперы, хромированные канты на дверце багажника. Салон также был «прокачен», теперь в отделке используется натуральные кожа и дерево, на полу — дорогое ворсовое покрытие.

Что касается техники, то под капотом Majesty установлен стандартный для Hiace 2,8-литровый турбодизель 1GD мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — задний.