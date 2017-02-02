Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявляет о начале отзыва автомобилей японской компании Toyota на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – легкие коммерческие фургоны Toyota Hiace, проданные российским клиентам в период с 22-ого июня 2015 года по настоящее время. Общее количество отзываемых автомобилей – 22 экземпляра. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Как отмечают в ведомстве, отзыв распространяется только на автомобили, оснащенные трехлитровым дизельным силовым агрегатом, сертифицированным на соответствие нормам экологического стандарта Евро-5. В ходе внутренней проверки было выявлено, что вследствие недостаточной износостойкости отдельных элементов топливного насоса и высокого давления топлива в системе, существует высокая вероятность образования микротрещин в участках внутренних соединений. При длительной эксплуатации транспортного средства с подобным дефектом возможно возникновение утечки топлива, что, в свою очередь, может привести к его повышенному расходу и в некоторых случаях – к резкой остановке двигателя.

Официальные дилеры японского автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные транспортные средства, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут полную замену всего модуля топливного насоса на его улучшенную версию, чтобы исключить вероятность повторного проявления дефекта.