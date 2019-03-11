Когда обычных дорог мало

Концерн Toyota разрабатывает специальное транспортное средство, которому суждено покинуть эту планету. Речь идет о вездеходе, который будет покорять лунные просторы в 2030 году

Японское агентство аэрокосмических исследований подтвердило, что они совместно с Toyota разрабатывают автомобиль для того, чтобы он отправился на Луну. Дата первого путешествия намечена на 2030 год.

О самом транспортном средстве пока практически ничего не известно. Представители концерна заявили, что в настоящий момент обговариваются все детали сотрудничества. Также сообщается, что автопроизводитель участвует в других космических проектах. Ожидается, что дополнительная информация будет объявлена на следующей неделе.

Если все сложится удачно, то Toyota может стать вторым автопроизводителем, который запустил свое транспортное средство на Луну. Напомним, что первый Lunar Roving Vehicle был создан при содействии General Motors и приземлился на Луну ещё в далёком 1971 году.