Представлена новая Toyota Aqua

Гибридные силовые установки, полный привод – что еще интересного есть у новенького японского хэтчбека

Отметим, что со сменой поколения автомобиль переехал на новую платформу TNGA, но не надо думать, что автомобиль конструктивно схож с Camry или Corolla. TNGA – это глобальная архитектура, у которой есть вариации – GA-B, GA-C и.т.д – каждая из них предназначается для определенного типоразмера автомобиля. Aqua – представитель компактного класса, соответственно построен на платформе GA-B.

Перейдем к силовым установкам. Здесь установлен гибрид, в основу которого лег 90-сильный 1.5-литровый бензиновый мотор, знакомый нам по Yaris. Он же дополняется 80-сильным электрическим двигателем. Заявленный расход топлива крайне низок – менее трех литров на сто километров.