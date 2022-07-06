Toyota анонсировала появление нового Crown

Toyota Motor официально раскрыла дату премьеры модели Crown нового, шестнадцатого по счету поколения — это 15 июля.

Надо сказать, что со сменой поколения автомобиль радикально изменит свой форм-фактор – из роскошного бизнес-седана машина превратится в нечто, что сами представители Toyota называют «седан с мотивами внедорожника». Если мы обратимся к патентным изображениям, то можно заметить и повышенный дорожный просвет, и защитный пластиковый обвес кузова.

Шестнадцатому Crown присвоили заводской код S235, он создан на платформе TNGA-L, которая используется и для Crown нынешней генерации S220. Ожидается, что машину оснастят гибридной силовой установкой, которая будет состоять из 2,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.