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6 июл 2022

Toyota анонсировала появление нового Crown

Toyota анонсировала появление нового Crown
Автор фото: фирма-производитель
Toyota Motor официально раскрыла дату премьеры модели Crown нового, шестнадцатого по счету поколения — это 15 июля.
Надо сказать, что со сменой поколения автомобиль радикально изменит свой форм-фактор – из роскошного бизнес-седана машина превратится в нечто, что сами представители Toyota называют  «седан с мотивами внедорожника». Если мы обратимся к патентным изображениям, то можно заметить и повышенный дорожный просвет, и защитный пластиковый обвес кузова.
 
Шестнадцатому Crown присвоили заводской код S235, он создан на платформе TNGA-L, которая используется и для Crown нынешней генерации S220. Ожидается, что машину оснастят гибридной силовой установкой, которая будет состоять из 2,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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