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7 июл 2020

Toyota анонсировала премьеру нового кроссовера

Toyota анонсировала премьеру нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota опубликовала тизер совершенно нового компактного кроссовера, который составит конкуренцию Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks

По предварительным данным, новый кроссовер получит название Corolla Cross и будет базироваться на модульной платформе TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.  Габаритная длина автомобиля составит 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм, что на 100 мм, 30 мм и 55 мм больше размеров C-HR соответственно. Размер колесной базы не изменится — 2640 миллиметров. Дорожный просвет будет равен 161 миллиметру.

В линейку двигателей войдет 1,8-литровый атмосферный агрегат, развивающий 140 л. с. и 175 Н•м крутящего момента и действующий вместе с вариатором. Кроме того, кроссовер будет доступен с гибридной силовой установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя, электромотора и батареи.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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