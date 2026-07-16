Toyota обновила кроссовер Crown и исправила одну из главных претензий к дизайну

Премьера модели состоится в середине сентября, а вместе с обновленным дизайном модель получит более мощную гибридную силовую установку и расширенный список оснащения

Судя по опубликованным снимкам, заметные изменения коснулись только цвета кузова. Теперь, крыша, капот, бампера, колесные арки окрашены в черный цвет, когда все остальные элементы – в белый. Версия RS выделяется красными тормозными суппортами уже в стандартной комплектации. Судя по опубликованной информации, компания также прислушалась к клиентам, которым пришлись не по душе матовые элементы на кузове, и заменила их на глянцевые.

Серьезных изменений в салоне не ожидается, однако список оснащения станет богаче. Во всех комплектациях появятся пакет Cold Weather Pack (подогревы сидений, руля и т.д.) и подрулевые лепестки переключения режимов. Для версий Z и RS в стандартное оснащение войдет цифровой ключ.

Кроссовер Crown получит гибридную силовую установку пятого поколения. Атмосферный мотор объемом 2,5 литра теперь работает в паре с более мощным электродвигателем. В результате суммарная отдача системы увеличилась до 236 л.с. Флагманская версия RS сохранит гибридную систему Dual Boost с турбомотором объемом 2,4 литра и двумя электродвигателями. Ее мощность останется на уровне 344 л.с.

