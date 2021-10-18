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18 окт 2021

Toyota Crown станет четырехдверным купе

Toyota Crown станет четырехдверным купе
Автор фото: фирма-производитель

Легендарный японский спорткар готовится сменить свой форм-фактор. Автомобиль будет конкурировать с аналогичными моделями от Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Вообще, с этим автомобилем происходит нечто странное. То в прошлом году сообщалось, что нынешний «Краун» станет последней самостоятельной моделью с данным именем. То летом текущего года нам все же говорят, что новому Crown быть…

А еще возникла путаница с форм-фактором модели.  Сперва нам говорили о сохранении классического облика седана бизнес-класса. Теперь же все опять меняется! BestCarWeb заявляет, что в новом поколении у четырехдверки экстерьер будет более динамичным, чем когда-либо прежде. Журналисты сравнивают следующий Crown с Audi A7 Sportback и Porsche Panamera. У машины будет элегантный силуэт с покатой линией крыши. В Крауне откажутся от традиционного трехобъемного кузова, автомобиль станет похож на лифтбек. Технические данные не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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