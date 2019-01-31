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31 янв 2019

Toyota делает ставку на спорткары

Toyota делает ставку на спорткары

Британское издание Autocar, со ссылкой на главу компании Акио Тойоду,  сообщает, что концерн будет расширять линейку спортивных автомобилей

По словам топ-менеджера,  выпускаемые кроссоверы , безусловно, пользуются стабильным и хорошим спросом, однако ничего не может сравниться с мощным заднеприводным спорткаром.  Это означает, что Toyota не остановится на только что возрожденной модели Supra. Стоит отметить, что речь идет не только о «чистых» спортивных автомобилях, но и о заряженных версиях обычных седанов, например, Corolla.

Не исключено появление нового поколения модели MR2. Уже год назад руководитель тойотовского спортивного подразделения Gazoo Racing Тецуя Тада сообщал, что компания планирует укрепить модельный ряд сразу несколькими спорткарами и вернуться к концепции «трех братьев». В восьмидесятые и девяностые годы ими были маленькое среднемоторное купе Toyota MR2, более крупная модель Celica и флагманская Supra с шестицилиндровым мотором. «Мы надеемся перезапустить «трех братьев» как можно скорее». Учитывая, что старший брат, по имени Supra, уже вернулся, появления двух других моделей можно также ожидать.

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Autocar

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