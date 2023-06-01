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1 июн 2023

Toyota готова потратить состояние на электромобили

Toyota готова потратить состояние на электромобили

Японский концерн представил новый план развития и инвестиций, согласно которому на разработку электрокаров руководство марки потратит миллиарды  долларов

Как минимум два миллиарда  пойдут на усиление позиций на ключевом для компании рынке — США. Специально для Северной Америки Toyota разработает абсолютно новую модель  -внедорожник с трехрядной семиместной компоновкой салона. Его выпуск наладят на заводе в Кентуки.

Характеристики модели пока не раскрываются. Инсайдеры говорят, что электрокар получит литий-инонные батареи, которые разработают сами специалисты Toyota. Потенциальная мощность силовой установки составит 300-350 лошадиных сил.

Если говорить в целом, то Toyota рассчитывает, что к 2025 году все ее модели, продаваемые по всему миру, будут либо гибридными, либо чисто электрическими
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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