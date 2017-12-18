Компания Toyota осенью заявила о том, что намерена делать не только надежные, но и эмоциональные автомобили. При этом, большое внимание будет уделено «заряженным» спортивным моделям, которые будут представлены в линейке GR.

Она будет состоять из машин трех уровней: начального, где почти все доработки будут касаться внешности, GR Sport с техническими доработками и, наконец, версии GRMN — экстремальные спортивные автомобили.

В ноябре Toyota на автосалоне в Токио показала концепт GR HV: таргу, которая могла бы стать одним из следующих поколений GT86. А в середине января, опять же в Токио, японцы покажут концепт GR Super Sport.

Пока компания опубликовала лишь один тизер, который сопроводила намеком на то, что такая машина могла бы принять участие в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга». И будет создана на основе опыта Toyota в выступлениях в гонках на выносливость WEC (правда, безуспешных: победить Audi или Porsche компания так и не смогла). Внешне машина напоминает американские фастбэки, только сильно увеличенные в размерах в задней части и прототипы WEC спереди.

Заодно японцы дали понять, что не покажут возрожденную Supra в январе ни в Токио, ни в американском Детройте.

