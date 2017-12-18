Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2017

Toyota готовит концепт с «гоночными генами»

Toyota готовит концепт с «гоночными генами»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota осенью заявила о том, что намерена делать не только надежные, но и эмоциональные автомобили. При этом, большое внимание будет уделено «заряженным» спортивным моделям, которые будут представлены в линейке GR.

Она будет состоять из машин трех уровней: начального, где почти все доработки будут касаться внешности, GR Sport с техническими доработками и, наконец, версии GRMN — экстремальные спортивные автомобили.

В ноябре Toyota на автосалоне в Токио показала концепт GR HV: таргу, которая могла бы стать одним из следующих поколений GT86. А в середине января, опять же в Токио, японцы покажут концепт GR Super Sport.

Пока компания опубликовала лишь один тизер, который сопроводила намеком на то, что такая машина могла бы принять участие в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга». И будет создана на основе опыта Toyota в выступлениях в гонках на выносливость WEC (правда, безуспешных: победить Audi или Porsche компания так и не смогла). Внешне машина напоминает американские фастбэки, только сильно увеличенные в размерах в задней части и прототипы WEC спереди.

Заодно японцы дали понять, что не покажут возрожденную Supra в январе ни в Токио, ни в американском Детройте.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Avalon

Toyota готовит обновление флагманского седана

11 декабря 2017
Toyota FT-AC

Toyota придумала кроссовер для приключений

04 декабря 2017
Toyota Hilux

В России вновь отзывают пикапы Toyota Hilux

30 ноября 2017
Toyota Camry

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка

23 ноября 2017
Toyota FT-AC

Toyota готовит новый концепт кроссовера

17 ноября 2017
Toyota Hilux

Toyota обновила пикап Hilux

15 ноября 2017

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер
Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 6 3